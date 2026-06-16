Учительница Путина рассказала, что он был самым сильным в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он был самым сильным учеником в школе.
- Она отметила, что он никогда никого не обижал и всегда был защитником.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был самым сильным в своей школе, но ни разу никого не обидел, а всегда был защитником, рассказала учительница главы государства Вера Гуревич.
"Он был самым сильным в школе учеником, самым сильным, но он не обидел никогда ни одного человека. Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчет - а имеешь ли ты право это сделать", - рассказала Гуревич в интервью RT.
Она напомнила, что будущий российский лидер рано стал заниматься самбо.
"Он всегда был защитником, это известное дело", - добавила Гуревич.