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Учительница Путина рассказала, что в школе он был лидером класса - РИА Новости, 16.06.2026
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17:04 16.06.2026
Учительница Путина рассказала, что в школе он был лидером класса

Учительница Путина Гуревич рассказала, что в школе он был лидером класса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам учительницы Веры Гуревич, в школе Владимир Путин был лидером класса, но не стремился к руководящим учебным постам.
  • Она добавила, что лидером его считали именно одноклассники.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в школе был лидером своего класса, причем лидером его считали именно одноклассники, а сам он никогда не стремился к руководящим постам, рассказала учительница будущего главы государства Вера Гуревич.
"Он лидер был, потому что его лидером считал его коллектив... А он был закрытым лидером. Он на показ себя никогда в жизни не выставлял. Он никогда не выставлял свою кандидатуру на голосование в руководящие, как говорится, учебные посты. Этого не было", — рассказала Гуревич в интервью RT.
Первая учительница Путина по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства 11 мая пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.
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