Учительница Путина рассказала, что в школе он был лидером класса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в школе был лидером своего класса, причем лидером его считали именно одноклассники, а сам он никогда не стремился к руководящим постам, рассказала учительница будущего главы государства Вера Гуревич.