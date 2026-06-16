Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам учительницы Веры Гуревич, в школе Владимир Путин был лидером класса, но не стремился к руководящим учебным постам.
- Она добавила, что лидером его считали именно одноклассники.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в школе был лидером своего класса, причем лидером его считали именно одноклассники, а сам он никогда не стремился к руководящим постам, рассказала учительница будущего главы государства Вера Гуревич.
"Он лидер был, потому что его лидером считал его коллектив... А он был закрытым лидером. Он на показ себя никогда в жизни не выставлял. Он никогда не выставлял свою кандидатуру на голосование в руководящие, как говорится, учебные посты. Этого не было", — рассказала Гуревич в интервью RT.