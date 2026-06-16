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Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии проблемах в сфере ЖКХ - РИА Новости, 16.06.2026
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14:24 16.06.2026
Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии проблемах в сфере ЖКХ

Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии острых проблемах в сфере ЖКХ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.
  • Путин заявил о достаточно острых проблемах в сфере ЖКХ в Северной Осетии.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии достаточно острых проблемах в сфере ЖКХ.
Путин во вторник провел встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.
Встреча Путина с главой республики Северная Осетия – Алания - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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"Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро", - указал глава государства.
Кроме того, президент подчеркнул важность того, чтобы люди в регионе чувствовали, что качество жизни по мере выполнения работ по модернизации инфраструктуры, растет.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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ЖКХРоссияВладимир ПутинСергей Меняйло
 
 
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