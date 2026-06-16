Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии проблемах в сфере ЖКХ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся в Северной Осетии достаточно острых проблемах в сфере ЖКХ.

"Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро", - указал глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул важность того, чтобы люди в регионе чувствовали, что качество жизни по мере выполнения работ по модернизации инфраструктуры, растет.