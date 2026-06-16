Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне СВО

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации.

Меняйло уточнил, что в центры Северной Осетии идут обращения из 74 регионов, в основном запросы касаются военнослужащих, которые проходят службу в в соединениях, частях 58-й армии.