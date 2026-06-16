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Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2026
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14:08 16.06.2026 (обновлено: 14:19 16.06.2026)
Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне СВО

Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи. 16 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации.
  • Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло доложил президенту о работе центров поиска без вести пропавших, отметив, что в центры Северной Осетии идут обращения из 74 регионов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации.
Путин во вторник провел встречу с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло. Руководитель региона, в частности, доложил о работе центров поиска без вести пропавших.
«
"Очень важная работа", - заявил президент.
Меняйло уточнил, что в центры Северной Осетии идут обращения из 74 регионов, в основном запросы касаются военнослужащих, которые проходят службу в в соединениях, частях 58-й армии.
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