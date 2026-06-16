Путин обсудил с главой Северной Осетии меры поддержки военных и их семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Они затронули вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей и развития региона.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло систему помощи участникам СВО и членам их семей.

« "Самая главная мера поддержки <...> — это то, что я вам докладывал, программа по строительству домов. <...> 967 человек в очереди, из них 800 — это члены семей погибших военнослужащих — участников специальной военной операции, те, кому это положено", — рассказал Меняйло.

Глава республики доложил и о работе центров поиска пропавших без вести. Он уточнил, что туда идут обращения из 74 регионов. В основном запросы касаются военных, которые проходят службу в соединениях, частях 58-й армии. Путин назвал эту работу очень важной.

Президент также указал на острые проблемы в системе ЖКХ в Северной Осетии. Нужно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни растет по мере модернизации инфраструктуры, подчеркнул он.

Кроме того, Путин поинтересовался, как ведутся сельхозработы.

« "У нас была задержка посевной из-за дождей. Но сбоев сильных нет, сельхозпроизводители скорректировали немножко план. За прошлый год мы дали 560 тысяч тонн зерна, из них 161 тысяча тонн — это озимые", — сказал Меняйло.

Он отметил, что урожай в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом.

« "Должен быть лучше", — добавил президент.

Предыдущая встреча Путина и Меняйло прошла 11 февраля. Они обсудили социально-экономическое развитие региона и поддержку участников спецоперации и членов их семей.