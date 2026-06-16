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Путин обсудил с главой Северной Осетии меры поддержки военных и их семей - РИА Новости, 16.06.2026
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13:54 16.06.2026 (обновлено: 14:51 16.06.2026)
Путин обсудил с главой Северной Осетии меры поддержки военных и их семей

Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.
  • Они затронули вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей и развития региона.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло систему помощи участникам СВО и членам их семей.
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"Самая главная мера поддержки <...> — это то, что я вам докладывал, программа по строительству домов. <...> 967 человек в очереди, из них 800 — это члены семей погибших военнослужащих — участников специальной военной операции, те, кому это положено", — рассказал Меняйло.

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Глава республики доложил и о работе центров поиска пропавших без вести. Он уточнил, что туда идут обращения из 74 регионов. В основном запросы касаются военных, которые проходят службу в соединениях, частях 58-й армии. Путин назвал эту работу очень важной.
Президент также указал на острые проблемы в системе ЖКХ в Северной Осетии. Нужно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни растет по мере модернизации инфраструктуры, подчеркнул он.
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Кроме того, Путин поинтересовался, как ведутся сельхозработы.
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"У нас была задержка посевной из-за дождей. Но сбоев сильных нет, сельхозпроизводители скорректировали немножко план. За прошлый год мы дали 560 тысяч тонн зерна, из них 161 тысяча тонн — это озимые", — сказал Меняйло.
Он отметил, что урожай в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом.
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"Должен быть лучше", — добавил президент.
Предыдущая встреча Путина и Меняйло прошла 11 февраля. Они обсудили социально-экономическое развитие региона и поддержку участников спецоперации и членов их семей.
В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В сентябре в местном парламенте пройдет голосование по назначению руководителя республики.
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