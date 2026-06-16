Путин поздравил Союз театральных деятелей с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил Союз театральных деятелей РФ со 150-летием.

В послании Путин отметил важность сохранения традиций и истории Союза театральных деятелей.

Президент пожелал членам Союза успехов в их деятельности.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Союзу театральных деятелей РФ со 150-летием отметил, что коллектив Союза хранит верность традициям предшественников и претворяет в жизнь яркие проекты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Этот юбилей – большое, знаковое событие для знаменитых театров, современных сценических площадок и любительских коллективов, профильных вузов и училищ. Для людей самых разных творческих профессий, которых объединяет по-настоящему подвижническое служение искусству и преданность своему призванию", - говорится в послании

Президент отметил важность того, что в программе торжественных мероприятий особое внимание уделено богатой истории Союза театральный деятелей, биографиям выдающихся деятелей культуры, стоявших у истоков его создания, укреплявших его роль в деле сбережения уникального исторического и духовного наследия России

"Отрадно, что сегодня коллектив Союза – заслуженные мастера, их молодые коллеги, ученики – хранит верность этим замечательным традициям. Ведет просветительскую работу, претворяет в жизнь яркие, интересные проекты", - добавил российский лидер.