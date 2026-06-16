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Путин поздравил Союз театральных деятелей с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:38 16.06.2026
Путин поздравил Союз театральных деятелей с юбилеем

Путин: коллектив Союза театральных деятелей РФ претворяет в жизнь яркие проекты

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил Союз театральных деятелей РФ со 150-летием.
  • В послании Путин отметил важность сохранения традиций и истории Союза театральных деятелей.
  • Президент пожелал членам Союза успехов в их деятельности.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Союзу театральных деятелей РФ со 150-летием отметил, что коллектив Союза хранит верность традициям предшественников и претворяет в жизнь яркие проекты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот юбилей – большое, знаковое событие для знаменитых театров, современных сценических площадок и любительских коллективов, профильных вузов и училищ. Для людей самых разных творческих профессий, которых объединяет по-настоящему подвижническое служение искусству и преданность своему призванию", - говорится в послании.
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Президент отметил важность того, что в программе торжественных мероприятий особое внимание уделено богатой истории Союза театральный деятелей, биографиям выдающихся деятелей культуры, стоявших у истоков его создания, укреплявших его роль в деле сбережения уникального исторического и духовного наследия России.
"Отрадно, что сегодня коллектив Союза – заслуженные мастера, их молодые коллеги, ученики – хранит верность этим замечательным традициям. Ведет просветительскую работу, претворяет в жизнь яркие, интересные проекты", - добавил российский лидер.
Президент пожелал членам Союза успехов в этой многогранной и востребованной деятельности.
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