Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.
- Памфилова объявила о начале работы по подготовке к голосованию.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.
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"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября", — говорится в документе.
Председатель ЦИК Элла Памфилова, со своей стороны, объявила о начале работы по подготовке к голосованию.
Ранее она отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня.
Всего в стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.