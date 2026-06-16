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Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - РИА Новости, 16.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:14 16.06.2026 (обновлено: 10:41 16.06.2026)
Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК
Информационный центр ЦИК - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.
  • Памфилова объявила о начале работы по подготовке к голосованию.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.
«
"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября", — говорится в документе.
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Председатель ЦИК Элла Памфилова, со своей стороны, объявила о начале работы по подготовке к голосованию.
Ранее она отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня.
Всего в стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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