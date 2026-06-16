Кирилл Пуртов: в Москве малые предприниматели становятся крупным бизнесом

Любой желающий может стать поставщиком Москвы, и немало примеров, когда маленькие предприниматели становились крупными бизнесами регионального масштаба, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Также он рассказал, кто может участвовать в торгах по приобретению объектов городской недвижимости, и какие объекты чаще всего приобретают жители столицы. Беседовала Ольга Овчинникова.

— Кирилл Сергеевич, расскажите о том, как для вас начался этот год, что нового появилось в системе закупок и торгов?

— Контрактная система постоянно развивается. Ее задача — обеспечивать все потребности городских учреждений в товарах, работах и услугах, чтобы машина по предоставлению услуг жителям города работала бесперебойно и качественно. Поэтому мы также постоянно меняемся, совершенствуемся. Например, мы очень большое внимание уделяем соблюдению национального режима и следим за тем, чтобы наши заказчики приобретали товары производства России или стран ЕАЭС . Это очень важно, поскольку это формирует рынок сбыта для тех производителей, которые только начинают свой предпринимательский путь.

Также в столице действует правило стандартизации закупаемой продукции и нормирования, чтобы наши заказчики следовали четко установленным требованиям, и бизнес понимал, что город будет закупать, какие критерии в оценке будут использоваться при определении победителя. Не забываем и про то, что все цены приобретаемых товаров, работ, услуг должны быть проверены, проанализированы и, естественно, не иметь никакого завышения. Большое внимание уделяем экспертизе, и на всех этапах закупочного цикла сейчас мы получаем достаточно хорошую экономию. Даже после экспертизы, в процессе торгов, у нас выходят дополнительные 6%. И внутренняя оптимизация, которую никто не отменял, — мы повышаем свою производительность труда. Как это выглядит? В первую очередь, это развитие всех наших внутренних IT-ресурсов. Сегодня Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы обрабатывает 800 тысяч операций в минуту. С ее помощью заключается порядка 500 тысяч контрактов ежегодно, больше двух тысяч контрактов каждый день. Чтобы следить за таким объемом, нужно иметь хорошую информационную базу. Второй, немаловажный аспект: те контракты, которые мы заключаем постоянно, из года в год, включаем в цикл роботизации и переводим их в среднесрочный формат, то есть мы заключаем их сразу на два или три года. Это дает перспективу и стабильность для бизнеса, а для нас это, конечно, снижение трудозатрат и обеспеченность наших заказчиков необходимыми товарами, работами, услугами. Мы всегда придерживаемся всех новаций, всех изменений в законодательстве, и стараемся, быть максимально эффективными.

— Вы уже затронули тему цифровой экосистемы, которая создается в Москве. Какие столичные ресурсы сегодня доступны бизнесу и другим жителям города?

— Для предпринимателей, желающих поставлять свою продукцию в столицу или другие регионы, мы создали и развиваем Портал поставщиков. Те, кто планирует приобретать недвижимость у города, могут воспользоваться Инвестиционным порталом, где как на витрине представлены все лоты.

Любые наши сервисы всегда обеспечивают нулевой вход для предпринимателя в систему торгов. Если ты, допустим, – начинающий предприниматель, попадаешь в систему закупок малого объема через Портал поставщиков, то здесь ты можешь воспользоваться Школой поставщика, где можно в офлайн-режиме тестировать все сервисы, вплоть до передачи товара и подписания всех закрывающих документов.

Для предпринимателей, которые уже давно работают в системе госзаказа, мы также постоянно выкладываем уроки в электронном виде: о правилах взаимодействия с заказчиками, о новациях в законодательстве. То есть поддерживаем предпринимателей достаточно большим набором обучающих материалов.

Если говорить про торги Москвы, то здесь также, на мой взгляд, достаточно широкий перечень инструментов, рассказывающих, как можно купить имущество от города, например машино-место либо земельный участок. Главный принцип – участвовать в торгах должно быть просто: минимальный набор документов, правил и требований. Сейчас, чтобы купить имущество от города, необходима электронная подпись, и, если установлены какие-то квалифицирующие признаки для участия в торгах, их нужно соблюдать – это, как правило, касается стройки.

— Кто может участвовать в торгах?

— В торгах могут участвовать как юридические, так и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, мы не ограничиваем. Естественно, если сумма государственного контракта высокая, необходимо соответствовать квалификационным критериям. Но, например, в закупках малого объема могут участвовать любые юридические лица и лица без образования юридического лица.

— В чем преимущество работы с городом?

— Если мы все-таки говорим про закупки, то, естественно, преимущество для самого города в конкуренции. Нам важно, чтобы все торги были конкурентными. Для нас это и качество, и снижение цены, и экономия бюджетных средств. Если говорить про преимущества для бизнеса – это возможность легкого входа в систему закупок. Мы наблюдаем много ярких примеров, когда маленькие предприниматели становились крупными бизнесами регионального масштаба. И мы считаем, что развитие системы госзаказа – это тот драйвер, который позволит сегодняшним "малышам" завтра уже стать средними и послезавтра – крупными предпринимателями. Поэтому это не просто госзаказ, это система мер экономического развития и поддержки предпринимателей.

— Какие объекты наиболее востребованы на открытых торгах сейчас?

— Город продает, мне кажется, весь спектр имущества, начиная от земельных участков для коммерческого и индивидуального жилищного строительства, заканчивая другим недвижимым имуществом как для бизнеса, так и для собственного пользования. Это квартиры, машино-места. Безусловно, наиболее популярными у бизнеса являются помещения, как правило, от 50 до 200 метров. Это самый удобный формат. Когда помещение уже готово, ты просто его брендируешь и можешь уже начать бизнес. Поэтому здесь и конкуренция на торгах достаточно высокая, и такие объекты всегда пользуются спросом. У жителей города, естественно, популярны и квартиры, в особенности однокомнатные, двухкомнатные. Всегда больше желающих приобрести квартиру в этом сегменте. В прошлом месяце состоялись торги, где было количество участников больше 30. Также популярны и машино-места.

— Есть ли какие-то интересные лоты сейчас для жителей столицы?

— Вся витрина наших объектов представлена на Инвестпортале. Это и объекты для реализации проектов комплексного развития территорий, масштабных инвестиционных проектов. Также у нас традиционно представлены всегда помещения для коммерческого использования. Мы стараемся размещать все наши объекты не только на городских платформах, но и дублировать на общепринятых ресурсах коммерческого использования – это и ЦИАН , и Авито , и сервисы Сбербанка . Поэтому найти наши объекты просто.

— А как город взаимодействует с предпринимателями в рамках закупок? Может ли владелец малого бизнеса стать поставщиком Москвы?

— Безусловно, любой желающий может стать поставщиком Москвы. Все наши закупки представлены на электронных ресурсах. Необходимо отметить, что город уже не проводит торги "на бумаге", а закупает через электронные ресурсы.

Более того, мы сейчас внедряем инструменты искусственного интеллекта на все наши ресурсы, которые помогают предпринимателям целевым образом понимать, что этот контракт может быть интересен, и он относится к их сфере деятельности.

— Вы затронули тему Портала поставщиков. Какие инструменты поддержки существуют для новых пользователей портала?

— Мы пропагандируем нулевой вход на Портале поставщиков. Во-первых, он бесплатный, в отличие от других площадок – электронных магазинов наших конкурентов, других регионов. Наш ресурс предоставляет возможность поставщикам начать работать с городом либо с другим регионом. Он представлен в 46 регионах нашей страны и позволяет работать везде бесплатно. Это польза и для государственных органов, и для заказчиков, и для самих предпринимателей. Потому что предприниматель четко может прогнозировать ту цену и ту прибыль, которую он получит от конкретного контракта, а государственный заказчик понимает, что он купит по максимально эффективной цене. Для того, чтобы начать работать на портале, необходимо пройти обучение. У нас представлена Школа поставщика, где любой предприниматель может "обкатать" всю технологию торгов, что называется, собственными руками, но при этом не совершив никаких ошибок, сделать это во внутреннем режиме обучающего мероприятия.

Кроме того, на портале внедрен чат-бот, который отвечает на все интересующие вопросы предпринимателей. Также есть новый маскот, который выступает интеллектуальным помощником. Он подсказывает, куда пойти, какие торги исходя из профиля предпринимателя надо посмотреть. И в дальнейшем, мы думаем, что у нас получится реализовать сервис, который будет частично за предпринимателей выполнять функцию контрактной службы, отслеживать сроки, вовремя напоминать о предоставлении документов и так далее.

— Когда эти инструменты начнут работать в полную силу?

— Маскот уже представлен на портале, и мы постепенно его обучаем. Я думаю, что к концу этого года он удвоит свою функциональность, станет более умным. А в следующем году он полноценно будет выполнять функции контрактного управляющего.

— Вы упомянули, что проводите обучающие мероприятия для разных целевых аудиторий. Организуются ли мероприятия для подрастающих поколений – школьников или студентов?

— Мы давно поняли, что бизнесменами не рождаются, ими становятся. Поэтому, конечно, стараемся взаимодействовать уже с детьми со школьной скамьи, рассказывать им о том, что такое конкуренция, как правильно выстраивать бизнес, от чего зависит стоимость того или иного объекта. И последние пять лет мы развиваем и проводим два проекта. Это "Культура конкуренции" для учащихся старших классов, где мы играем в бизнес-игры после теоретических материалов, и "Школа юного инвестора" для младшеклассников. С прошлого года совместно с Высшей школой экономики для студентов мы запустили свой курс по закупкам. Студенты узнают, как мы работаем, какие нововведения есть в системе госзакупок и, изучая наш опыт, предлагают какие-то улучшения. И я надеюсь, что у нас скоро пройдет защита, и что-то новое мы получим для развития контрактной системы города непосредственно от студентов.

— Хорошие идеи предлагают?