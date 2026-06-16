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Программы психологической помощи пожилым разработают в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.06.2026
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:11 16.06.2026
Программы психологической помощи пожилым разработают в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону разработают программы психологической помощи пожилым людям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщины на скамейке в парке
Женщины на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Программы психологической помощи пожилым людям разработают в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщает городская дума.
"Депутаты поручили департаменту социальной защиты населения до 1 октября 2026 года проработать вопрос о взаимодействии с образовательными учреждениями высшего профессионального образования в целях разработки совместных программ психологической помощи пожилым людям", - говорится в сообщении по итогам заседания гордумы.
Кроме того, депутаты поручили внедрить в центры социального обслуживания передовой опыт работы с гражданами старшего поколения, а также мероприятия, направленные на укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшим.
"Поддержка старшего поколения остается одним из приоритетов социальной политики. Отмечу, что данный вопрос находится на особом контроле депутатов", - подчеркнула зампредседателя комиссии по образованию‚ культуре‚ охране здоровья и вопросам соцзащиты населения городской думы Юлия Порутчикова.
По данным департамента соцзащиты населения администрации города, в регионе реализуется проект "Старшее поколение", направленный на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержку семьи.
В 2026 году на реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода было выделено 459,4 миллиона рублей, что позволило увеличить квоту получателей уходовых услуг. Для пожилых людей в регионе работают ремесленные пространства, проводятся занятия лечебной физкультуры.
С 2025 года в городе реализуется проект "Время активных", в центрах соцобслуживания работают "Университеты третьего возраста" - ежегодно обучение на 50 факультетах проходят более 5,5 тысячи человек. Реализуются различные проекты, включая волонтерскую деятельность, курсы финансовой и компьютерной грамотности.
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