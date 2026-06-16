Программы психологической помощи пожилым разработают в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Программы психологической помощи пожилым людям разработают в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщает городская дума.

"Депутаты поручили департаменту социальной защиты населения до 1 октября 2026 года проработать вопрос о взаимодействии с образовательными учреждениями высшего профессионального образования в целях разработки совместных программ психологической помощи пожилым людям", - говорится в сообщении по итогам заседания гордумы.

Кроме того, депутаты поручили внедрить в центры социального обслуживания передовой опыт работы с гражданами старшего поколения, а также мероприятия, направленные на укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшим.

"Поддержка старшего поколения остается одним из приоритетов социальной политики. Отмечу, что данный вопрос находится на особом контроле депутатов", - подчеркнула зампредседателя комиссии по образованию‚ культуре‚ охране здоровья и вопросам соцзащиты населения городской думы Юлия Порутчикова.

По данным департамента соцзащиты населения администрации города, в регионе реализуется проект "Старшее поколение", направленный на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержку семьи.

В 2026 году на реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода было выделено 459,4 миллиона рублей, что позволило увеличить квоту получателей уходовых услуг. Для пожилых людей в регионе работают ремесленные пространства, проводятся занятия лечебной физкультуры.