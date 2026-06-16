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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник - РИА Новости, 16.06.2026
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12:48 16.06.2026
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник

Дептранс Москвы: по данным ЦОДД, вечером ожидаются восьмибалльные пробки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Москвы предупредили о возможных 8-балльных пробках вечером во вторник.
  • Причиной пробок могут стать осадки и локальные перекрытия движения.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером во вторник из-за осадков и локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"Из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение средней скорости. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей планировать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем, а также перед поездкой проверить уровень жидкости в бачке омывателя.
"Будьте аккуратны и внимательны. По возможности для поездок используйте городской транспорт", - отмечается в сообщении.
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ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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