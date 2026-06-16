Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером во вторник из-за осадков и локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.

В дептрансе призвали водителей планировать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем, а также перед поездкой проверить уровень жидкости в бачке омывателя.