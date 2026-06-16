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В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве девочки - РИА Новости, 16.06.2026
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21:30 16.06.2026 (обновлено: 23:13 16.06.2026)
В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве девочки

В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве девочки в пьяном виде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери помещения для подсудимых в зале судебных заседаний
Наручники на двери помещения для подсудимых в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери помещения для подсудимых в зале судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток обвиняется в убийстве девочки в Приморье.
  • Несовершеннолетний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сдавил шею девочки во время ссоры, после чего она скончалась.
  • В отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки в Приморье, он арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Дело об убийстве поступило в Партизанский горсуд и, по версии следствия, несовершеннолетний обвиняемый 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время внезапной ссоры на почве личных неприязненных отношений к несовершеннолетней 2010 года рождения сдавил ей шею, девочка скончалась, отмечается в сообщении.
"По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК России.. <...> В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба школьники. Происшествие случилось в приморском Партизанске.
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