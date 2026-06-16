В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток обвиняется в убийстве девочки в Приморье.
- Несовершеннолетний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сдавил шею девочки во время ссоры, после чего она скончалась.
- В отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки в Приморье, он арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Дело об убийстве поступило в Партизанский горсуд и, по версии следствия, несовершеннолетний обвиняемый 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время внезапной ссоры на почве личных неприязненных отношений к несовершеннолетней 2010 года рождения сдавил ей шею, девочка скончалась, отмечается в сообщении.
"По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК России.. <...> В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба школьники. Происшествие случилось в приморском Партизанске.