Правоохранители раскрыли новые детали убийства девочки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Конфликт ранее произошел между девочкой, которую нашли мертвой в приморском поселке Врангель, и 12-летним подростком, задержанным по подозрению в ее убийстве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность". В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, мальчику 12 лет, он из обычной семьи.