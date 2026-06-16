Рейтинг@Mail.ru
Правоохранители раскрыли новые детали убийства девочки в Приморье - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 16.06.2026
Правоохранители раскрыли новые детали убийства девочки в Приморье

Девочка и задержанный за ее убийство в Приморье мальчик конфликтовали

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приморском поселке Врангель найдено тело 12-летней девочки на чердаке дома.
  • По подозрению в убийстве задержан подросток, с которым погибшая была знакома.
  • Решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления психического состояния подростка.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Конфликт ранее произошел между девочкой, которую нашли мертвой в приморском поселке Врангель, и 12-летним подростком, задержанным по подозрению в ее убийстве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность". В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что дети были знакомы, мальчику 12 лет, он из обычной семьи.
«
"Был конфликт, но осознанность его (подростка – ред.) надо проверить - назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник.
Избрание меры пресечения подростку, убившему свою сверстницу в Краснотурьинске Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
На Урале арестовали второго подростка по делу об убийстве 15-летней девочки
14 июня, 15:56
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала