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Появились подробности о задержанном по подозрению в убийстве в Приморье - РИА Новости, 16.06.2026
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09:54 16.06.2026
Появились подробности о задержанном по подозрению в убийстве в Приморье

В Приморье задержанный по подозрению в убийстве девочки был с ней знаком

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержан 12-летний подросток, который был с ней знаком.
  • Решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления психического состояния подростка.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний подросток, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Приморье, был с ней знаком, он из обычной семьи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".
"Дети знакомы, (мальчику) 12 лет, семья обычная", - отметил собеседник.
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