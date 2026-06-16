Появились подробности о задержанном по подозрению в убийстве в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний подросток, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Приморье, был с ней знаком, он из обычной семьи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в региональном СУСК РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".