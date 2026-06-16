Спикер заксобрания Приморья осмотрел строящийся на грант парк в Чугуевке

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Чугуевка Приморского края на средства федерального гранта строят парк «Молодежный».

Работы по созданию парка начнутся в апреле и завершатся до конца августа 2026 года, сейчас идет обустройство пешеходного фонтана.

В 2025 году местные жители подали заявку на установку детской площадки в селе Чугуевка, работы по ее созданию планируется завершить до конца июня в рамках губернаторской программы «1000 дворов».

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Парк оборудуют на средства федерального гранта в селе Чугуевка Приморского края, будущее общественное пространство осмотрел председатель регионального законодательного собрания Антон Волошко, сообщает краевой парламент.

"Антон Волошко вместе с главой Чугуевского муниципального округа Иваном Щеневым осмотрел объекты благоустройства села Чугуевка. В 2025 году администрация Чугуевского МО приняла участие в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов ДФО с проектом "Парк "Молодежный". По результатам конкурса администрация выиграла грант в размере 50 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Парк начали строить в апреле, работы завершатся до конца августа 2026 года. Сейчас идет обустройство пешеходного фонтана. В парке оборудуют событийную площадку, площадки для отдыха с качелями, беседками и лавочками. Также там будут установлены арт-объекты и подсветка.

Кроме того, в 2025 году местные жители подали заявку на установку детской площадки в селе Чугуевка. Общественная комиссия решила благоустроить территорию в этом году в рамках губернаторской программы "1000 дворов". Работы уже начаты, их планируется завершить до конца июня. На площадке оборудуют детский и спортивный игровые комплексы, качели, песочницу, лавочки, урны и освещение.

"Сегодня мы видим конкретный, зримый результат работы. Создание современного парка "Молодежный" и новой детской площадки на улице Дзержинского - это не просто благоустройство территории. Это в первую очередь создание новых точек притяжения для жителей Чугуевки, особенно для наших детей и молодежи. Мы возвращаем людям общественные пространства, где можно с комфортом проводить время, заниматься спортом и общаться. Это прямой ответ на запросы граждан", - приводятся слова Волошко в сообщении.