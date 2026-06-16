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Путин поручил учредить премию имени Вербицкой - РИА Новости, 16.06.2026
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14:40 16.06.2026 (обновлено: 14:42 16.06.2026)
Путин поручил учредить премию имени Вербицкой

Путин поручил учредить премию имени Вербицкой за вклад в изучение русского языка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил учредить международную премию имени Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.
  • Правительство должно утвердить положение о премии и обеспечить ее учреждение.
  • На базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени Вербицкой.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Отмечая выдающийся вклад Л.А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л.А. Вербицкой", - говорится в документе.
Согласно документу, правительству поручено, в частности, обеспечить учреждение Международной премии имени Л.А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры и утверждение положения об этой премии, а также создать на базе Российской академии образования академический культурно-просветительский центр имени Вербицкой.
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