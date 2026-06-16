Премьер Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
- Деловой форум Россия — АСЕАН пройдет 17 июня на полях саммита в Казани.
КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг прибыл в Казань, где примет участие в саммите Россия-АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
В казанском аэропорту на уличном дисплее показано приветственное сообщение для высокого гостя. По территории аэропорта проехал вьетнамский кортеж.
Деловой форум Россия – АСЕАН пройдет 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.