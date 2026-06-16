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Премьер Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2026
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15:01 16.06.2026 (обновлено: 15:19 16.06.2026)
Премьер Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

Ли Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

© Фото : Viet Nam Government PortalПремьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг во время прибытия в Казань
Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг во время прибытия в Казань - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Viet Nam Government Portal
Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг во время прибытия в Казань
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
  • Деловой форум Россия — АСЕАН пройдет 17 июня на полях саммита в Казани.
КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг прибыл в Казань, где примет участие в саммите Россия-АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
В казанском аэропорту на уличном дисплее показано приветственное сообщение для высокого гостя. По территории аэропорта проехал вьетнамский кортеж.
Деловой форум Россия – АСЕАН пройдет 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
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