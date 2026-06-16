День многодетной семьи в Красноярском крае объявлен официальным праздником

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. День многодетной семьи официально учрежден в Красноярском крае и будет отмечаться каждую третью субботу декабря, сообщило министерство социальной политики региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл приоритетной задачей для страны поддержку рождаемости и многодетности в России.

Предложение об установлении праздника глава региона озвучил год назад на Красноярском демографическом форуме. Оно нашло широкую поддержку. Впервые День многодетной семьи отметили в крае 21 декабря 2025 года. Праздник стал ярким событием и показал важность этой темы для жителей.

« "В Красноярском крае официально учрежден День многодетной семьи. Праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу декабря. Указ подписал губернатор Михаил Котюков", - сообщает министерство.

Глава краевого министерства социальной политики Ирина Пастухова подчеркнула, что поддержка многодетных семей не должна сводиться только к льготам и выплатам, забота о семье должна пронизывать все сферы.

"Установление Дня многодетной семьи – выражение уважения к родителям, которые воспитывают троих и более детей. Это признание их труда, направленного на укрепление семейных ценностей – одной из ключевых задач нацпроекта "Семья"", - сказала министр.