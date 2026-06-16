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День многодетной семьи в Красноярском крае объявлен официальным праздником - РИА Новости, 16.06.2026
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16:58 16.06.2026
День многодетной семьи в Красноярском крае объявлен официальным праздником

Официальным праздником стал День многодетной семьи в Красноярском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многодетная семья. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. День многодетной семьи официально учрежден в Красноярском крае и будет отмечаться каждую третью субботу декабря, сообщило министерство социальной политики региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин называл приоритетной задачей для страны поддержку рождаемости и многодетности в России.
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Предложение об установлении праздника глава региона озвучил год назад на Красноярском демографическом форуме. Оно нашло широкую поддержку. Впервые День многодетной семьи отметили в крае 21 декабря 2025 года. Праздник стал ярким событием и показал важность этой темы для жителей.
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"В Красноярском крае официально учрежден День многодетной семьи. Праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу декабря. Указ подписал губернатор Михаил Котюков", - сообщает министерство.
Глава краевого министерства социальной политики Ирина Пастухова подчеркнула, что поддержка многодетных семей не должна сводиться только к льготам и выплатам, забота о семье должна пронизывать все сферы.
"Установление Дня многодетной семьи – выражение уважения к родителям, которые воспитывают троих и более детей. Это признание их труда, направленного на укрепление семейных ценностей – одной из ключевых задач нацпроекта "Семья"", - сказала министр.
В министерстве отметили, что учреждение праздника направлено на поддержку многодетных семей и укрепление их статуса в обществе.
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