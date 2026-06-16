Постпредство при Евросоюзе: европейцам будет стыдно за действия своих стран

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Придет время, когда европейцам будет стыдно за безответственные действия и циничные поступки лидеров своих стран и институтов в отношении России, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.