Постпредство при Евросоюзе: европейцам будет стыдно за действия своих стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство России при Евросоюзе прокомментировало расширение персональных санкций.
- В комментарии говорится, что европейцам будет стыдно за действия и поступки лидеров своих стран и институтов в отношении России.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Придет время, когда европейцам будет стыдно за безответственные действия и циничные поступки лидеров своих стран и институтов в отношении России, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Уверены, придет время, когда европейцам будет стыдно за те безответственные действия и циничные поступки, которые сегодня предпринимают против нашей страны лидеры их государств и руководство евроинститутов", - указывается в документе.