Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство при Евросоюзе осуждает нелегитимные меры ЕС против России.
- В комментарии указывается, что такой подход России находит поддержку во всем мире.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Осуждение нелегитимных мер ЕС против России находит поддержку во всем мире, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире", - указывается в документе.