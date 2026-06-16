Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России прокомментировало нелегитимные санкции ЕС - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 16.06.2026
Постпредство России прокомментировало нелегитимные санкции ЕС

Постпредство: в мире осуждают нелегитимные санкции ЕС против России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство при Евросоюзе осуждает нелегитимные меры ЕС против России.
  • В комментарии указывается, что такой подход России находит поддержку во всем мире.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Осуждение нелегитимных мер ЕС против России находит поддержку во всем мире, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире", - указывается в документе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Каллас назвала новый пакет санкций против России крупнейшим за два года
9 июня, 14:56
 
В миреРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала