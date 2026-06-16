Постпредство России прокомментировало нелегитимные санкции ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Осуждение нелегитимных мер ЕС против России находит поддержку во всем мире, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.