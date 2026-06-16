Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Канаде Олег Степанов назвал новые санкции против России враждебным и бессмысленным ритуальным жестом, который не влияет на стратегический курс Москвы.

Он добавил, что в России такие попытки правительства Канады прикрыть собственную беспомощность давно никого не впечатляют.

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Новые санкции канадских властей против российских компаний являются враждебным и бессмысленным ритуальным жестом, который никак не влияет на стратегический курс, избранный Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Во вторник Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи и еще около 30 организаций, в том числе АО " Росатом Энергетические проекты", " Абсолют банк " и "Земский банк" и ряд морских перевозчиков. Под санкции также попали 121 грузовое судно и семь физических лиц.

"Очередной враждебный жест со стороны официальной Оттавы по большому счету бессмысленный с практической точки зрения. Канадские санкции против России давно превратились в ритуал: они существуют исключительно на бумаге и никак не влияют на стратегический курс России", - заявил Степанов

Он добавил, что в России такие попытки правительства Канады прикрыть собственную беспомощность давно никого не впечатляют.

"Прекрасно понимая, что киевский режим выдохся и движется к неизбежному поражению, кабинет (канадского премьера Марка - ред.) Карни предпочитает маскировать собственную беспомощность предсказуемым пиар-представлением. В России подобное уже давно никого не впечатляет", - отметил посол.