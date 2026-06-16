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Посол в Канаде назвал новые санкции против России бессмысленным жестом - РИА Новости, 16.06.2026
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22:40 16.06.2026
Посол в Канаде назвал новые санкции против России бессмысленным жестом

Посол Степанов назвал новые санкции Канады против России бессмысленным жестом

© Фото : Посольство РФ в КанадеПосол РФ в Канаде Олег Степанов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Канаде
Посол РФ в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Канаде Олег Степанов назвал новые санкции против России враждебным и бессмысленным ритуальным жестом, который не влияет на стратегический курс Москвы.
  • Он добавил, что в России такие попытки правительства Канады прикрыть собственную беспомощность давно никого не впечатляют.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Новые санкции канадских властей против российских компаний являются враждебным и бессмысленным ритуальным жестом, который никак не влияет на стратегический курс, избранный Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Во вторник Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи и еще около 30 организаций, в том числе АО "Росатом Энергетические проекты", "Абсолют банк" и "Земский банк" и ряд морских перевозчиков. Под санкции также попали 121 грузовое судно и семь физических лиц.
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"Очередной враждебный жест со стороны официальной Оттавы по большому счету бессмысленный с практической точки зрения. Канадские санкции против России давно превратились в ритуал: они существуют исключительно на бумаге и никак не влияют на стратегический курс России", - заявил Степанов.
Он добавил, что в России такие попытки правительства Канады прикрыть собственную беспомощность давно никого не впечатляют.
"Прекрасно понимая, что киевский режим выдохся и движется к неизбежному поражению, кабинет (канадского премьера Марка - ред.) Карни предпочитает маскировать собственную беспомощность предсказуемым пиар-представлением. В России подобное уже давно никого не впечатляет", - отметил посол.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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