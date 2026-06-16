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Канада продолжает связывать себя с Киевом, поставляя оружие, заявил посол - РИА Новости, 16.06.2026
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21:36 16.06.2026
Канада продолжает связывать себя с Киевом, поставляя оружие, заявил посол

Посол Степанов: Канада продолжает связывать себя с Киевом, поставляя ему оружие

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Канада продолжает поддерживать Украину, включая финансирование, поставки вооружений и сотрудничество в промышленности.
  • Посол подчеркнул, что такие действия Канады соответствуют ее общему курсу на эскалацию конфликта.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Канада продолжает связывать себя с тонущим киевским режимом разными способами, будь то финансирование, поставки вооружений или сотрудничество в промышленности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"Будь то финансирование, поставки вооружений или возможное промышленное сотрудничество, Канада продолжает связывать себя с тонущим киевским режимом и его военной повесткой", - сказал посол.
Он подчеркнул, что подобные дискуссии не удивляют Россию. По его словам, они соответствуют общему курсу Оттавы на эскалацию конфликта с безопасного расстояния.
"Отвечает ли это интересам народа Канады - это другой вопрос", - добавил он.
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В миреКанадаРоссияКиевОлег Степанов
 
 
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