Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Канада продолжает поддерживать Украину, включая финансирование, поставки вооружений и сотрудничество в промышленности.
- Посол подчеркнул, что такие действия Канады соответствуют ее общему курсу на эскалацию конфликта.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Канада продолжает связывать себя с тонущим киевским режимом разными способами, будь то финансирование, поставки вооружений или сотрудничество в промышленности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"Будь то финансирование, поставки вооружений или возможное промышленное сотрудничество, Канада продолжает связывать себя с тонущим киевским режимом и его военной повесткой", - сказал посол.
"Отвечает ли это интересам народа Канады - это другой вопрос", - добавил он.