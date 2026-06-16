Канада продолжает связывать себя с Киевом, поставляя оружие, заявил посол

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Канада продолжает связывать себя с тонущим киевским режимом разными способами, будь то финансирование, поставки вооружений или сотрудничество в промышленности, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.