Рейтинг@Mail.ru
Власти Бурятии помогут семье погибшего на СВО каскадера Додиева - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 16.06.2026
Власти Бурятии помогут семье погибшего на СВО каскадера Додиева

В Бурятии окажут помощь в организации похорон погибшего на СВО каскадера Додиева

© Фото : Fight Club_Golden Gloves/ВКонтактеЧингиз Додиев
Чингиз Додиев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Fight Club_Golden Gloves/ВКонтакте
Чингиз Додиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Курумканского района Бурятии окажут помощь в организации похорон каскадера Чингиза Додиева, погибшего на СВО.
  • Похороны пройдут в Бурятии, а в Москве состоится памятная встреча для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания.
УЛАН-УДЭ, 16 июн - РИА Новости. Власти окажут помощь в организации похорон семье погибшего на СВО каскадера Чингиза Додиева, известного по кинопроектам "Майор Гром", "Тайны следствия", "Василий Теркин" и многим другим, сообщили РИА Новости в администрации Курумканского района Бурятии.
"Администрация (района - ред.) окажет помощь в организации похорон", - сказал собеседник агентства.
Актер Николай Ткаченко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
15 февраля, 18:10
Он отметил, что дата похорон неизвестна, так как тело Додиева еще не доставили в Бурятию.
Ранее семья Додиева рассказала РИА Новости, что его похоронят на его родине в Бурятии, а в Москве для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания, состоится памятная встреча.
Додиев отправился в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. За время службы он был награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и знаком "Участнику СВО".
До отправки на фронт Додиев работал каскадером и принимал участие в съемках ряда российских фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся проекты "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Наш спецназ", а также сериал "Морские дьяволы".
У Додиева остались жена и две дочери.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Герой России Очир-Горяев погиб на СВО
5 июня, 21:45
 
Республика БурятияКурумканский районМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала