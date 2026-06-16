Власти Бурятии помогут семье погибшего на СВО каскадера Додиева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Курумканского района Бурятии окажут помощь в организации похорон каскадера Чингиза Додиева, погибшего на СВО.
- Похороны пройдут в Бурятии, а в Москве состоится памятная встреча для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания.
УЛАН-УДЭ, 16 июн - РИА Новости. Власти окажут помощь в организации похорон семье погибшего на СВО каскадера Чингиза Додиева, известного по кинопроектам "Майор Гром", "Тайны следствия", "Василий Теркин" и многим другим, сообщили РИА Новости в администрации Курумканского района Бурятии.
"Администрация (района - ред.) окажет помощь в организации похорон", - сказал собеседник агентства.
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
15 февраля, 18:10
Он отметил, что дата похорон неизвестна, так как тело Додиева еще не доставили в Бурятию.
Ранее семья Додиева рассказала РИА Новости, что его похоронят на его родине в Бурятии, а в Москве для родственников и близких, которые не смогут поехать на церемонию прощания, состоится памятная встреча.
Додиев отправился в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. За время службы он был награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и знаком "Участнику СВО".
До отправки на фронт Додиев работал каскадером и принимал участие в съемках ряда российских фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся проекты "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Наш спецназ", а также сериал "Морские дьяволы".
У Додиева остались жена и две дочери.
Герой России Очир-Горяев погиб на СВО
5 июня, 21:45