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Россия проинспектировала Миссию ОБСЕ в БиГ, заявил Полянский - РИА Новости, 16.06.2026
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22:03 16.06.2026
Россия проинспектировала Миссию ОБСЕ в БиГ, заявил Полянский

Полянский: Россия проинспектировала Миссию ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона с 13 по 16 июня провела инспекцию Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в преддверии всеобщих выборов.
  • Работа миссии ОБСЕ в целом соответствует ее мандату, однако у российской стороны остаются вопросы к ее взаимодействию с Аппаратом высокого представителя в Боснии и Герцеговине.
  • Москва считает, что миссия ОБСЕ не должна способствовать сохранению Аппарата высокого представителя, который, по мнению РФ, должен быть упразднен.
ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Российская сторона с 13 по 16 июня провела инспекцию Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в преддверии всеобщих выборов, запланированных на 4 октября, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, основным предметом обсуждения стала работа миссии и ее взаимодействие с Аппаратом высокого представителя. "Инспекции полевых присутствий ОБСЕ проводятся регулярно, поэтому ничего чрезвычайного в этом нет. С учетом того, что 4 октября в Боснии предстоят всеобщие выборы, мы сочли целесообразным посетить страну, чтобы ознакомиться с тем, как к ним готовится миссия ОБСЕ и оценить общую ситуацию на месте", - сказал Полянский.
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Комментируя итоги инспекции, дипломат заявил, что в целом работа миссии соответствует ее мандату, однако у российской стороны остаются вопросы к ее взаимодействию с Аппаратом высокого представителя в Боснии и Герцеговине.
"В принципе миссия в целом старается придерживаться мандата, который у нее есть. Он достаточно четкий. Проблема скорее в том, что она поддерживает решения нелегитимного, с нашей точки зрения, так называемого высокого представителя по Боснии и Герцеговине", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, Москва считает, что миссия ОБСЕ "не должна добиваться выполнения решений этого нелегитимного деятеля". "Мы озвучили свои оценки непосредственно руководству миссии. Разговор был достаточно полезным. Мы четко указали, что, с нашей точки зрения, миссия ОБСЕ не должна способствовать сохранению этой анахроничной структуры", - сказал постпред РФ, добавив, что, по мнению Москвы, на нынешнем этапе Аппарат высокого представителя должен быть упразднен.
"Но эту позицию разделяют не все члены ОБСЕ", - заключил Полянский.
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине действует с 1995 года после подписания Дейтонских соглашений, положивших конец внутрибоснийскому конфликту. В задачи миссии входят содействие развитию демократических институтов, поддержка избирательных процессов, верховенства права и прав человека.
Должность высокого представителя была создана в соответствии с Дейтонскими соглашениями для мониторинга выполнения гражданских аспектов мирного урегулирования. В связи с тем, что нынешний "высокий представитель" был "назначен" в 2021 году в обход процедур, без решения Совета Безопасности ООН, Россия, как и Китай, не признают его легитимность. Москва неоднократно выступала за закрытие Аппарата высокого представителя, считая, что Босния и Герцеговина способна самостоятельно решать внутренние вопросы без внешнего управления.
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