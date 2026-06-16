Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
- На данный момент на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат, которые находятся там по принципу ротации.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
"Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы", - сказал Туск.
По его словам, кабмин во вторник рассмотрит специальный проект постановления, предложенный вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.
"Вице-премьер Косиняк-Камыш предложил проект постановления совета министров по вопросу действий с целью создания постоянной базы вооруженных сил Соединенных Штатов. Речь идет о создании логистических, финансовых, организационных, жилищных условий", - сказал Туск.
Он отметил, что таким образом Польша хочет предотвратить возможную конкуренцию других стран за размещение на своей территории американской военной базы.
"Если мы серьезно думаем о постоянной базе, то мы должны начинать б этом думать заранее. Благодаря этому никто не сможет сказать: Польша не готова, рассмотрим другую страну", - сказал премьер.