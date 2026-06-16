Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США

"Вице-премьер Косиняк-Камыш предложил проект постановления совета министров по вопросу действий с целью создания постоянной базы вооруженных сил Соединенных Штатов. Речь идет о создании логистических, финансовых, организационных, жилищных условий", - сказал Туск.

Он отметил, что таким образом Польша хочет предотвратить возможную конкуренцию других стран за размещение на своей территории американской военной базы.

"Если мы серьезно думаем о постоянной базе, то мы должны начинать б этом думать заранее. Благодаря этому никто не сможет сказать: Польша не готова, рассмотрим другую страну", - сказал премьер.