Рейтинг@Mail.ru
Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 16.06.2026
Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США

Туск: Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
  • На данный момент на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат, которые находятся там по принципу ротации.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
Подготовка танков для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Польше задались внезапным вопросом из-за конфликта на Украине
Вчера, 12:13
"Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы", - сказал Туск.
По его словам, кабмин во вторник рассмотрит специальный проект постановления, предложенный вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.
"Вице-премьер Косиняк-Камыш предложил проект постановления совета министров по вопросу действий с целью создания постоянной базы вооруженных сил Соединенных Штатов. Речь идет о создании логистических, финансовых, организационных, жилищных условий", - сказал Туск.
Он отметил, что таким образом Польша хочет предотвратить возможную конкуренцию других стран за размещение на своей территории американской военной базы.
"Если мы серьезно думаем о постоянной базе, то мы должны начинать б этом думать заранее. Благодаря этому никто не сможет сказать: Польша не готова, рассмотрим другую страну", - сказал премьер.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
СМИ: в Польше задержали трех человек по делу об убийстве россиянина
Вчера, 11:10
 
В миреПольшаСШАДональд ТускВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала