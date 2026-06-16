СМИ: в Польше задержали трех человек по делу об убийстве россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого задержали трех человек, которые могут иметь отношение к инциденту, в том числе мужчину, занимающегося перевозкой людей.
- Подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе, к поискам присоединились сотрудники криминального отдела воеводского полицейского управления в Люблине.
ВАРШАВА, 16 июн - РИА Новости. Три человека, но не подозреваемый задержаны в Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже издание Podlaski.info сообщило, что убитым является Скрепецкий.
"Три человека задержаны до настоящего времени в связи со смертельным ранением россиянина в Белой Подляске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны "те, кто могут иметь отношение к драматическому инциденту", в частности мужчина, занимающийся перевозкой людей.
Тем не менее, подозреваемого в убийстве задержать так и не удалось. "Задержать подозреваемого в убийстве до сих пор не удалось. К поискам присоединились сотрудники криминального отдела воеводского полицейского управления в Люблине", - говорится в сообщении.
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