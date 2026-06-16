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Варшава дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА* - РИА Новости, 16.06.2026
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02:37 16.06.2026 (обновлено: 09:12 16.06.2026)
Варшава дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА*

Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на отказ от героизации нацистов

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варшава дала Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь героев УПА*.
  • Президент Польши Навроцкий предупредил, что в противном случае главу киевского режима лишат ордена Белого Орла.
ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. Варшава дала Владимиру Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь нацистов, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.
«
"Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА*", — сказал он в эфире телеканала Republika.
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Представитель властей добавил, что пока от Киева не поступило реакции.
В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
В субботу издание Rzeczpospolita писало, что президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики — ордена Белого Орла.
Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков в республике, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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