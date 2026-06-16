Варшава дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варшава дала Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь героев УПА*.
- Президент Польши Навроцкий предупредил, что в противном случае главу киевского режима лишат ордена Белого Орла.
ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. Варшава дала Владимиру Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь нацистов, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.
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"Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА*", — сказал он в эфире телеканала Republika.
Представитель властей добавил, что пока от Киева не поступило реакции.
В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
В субботу издание Rzeczpospolita писало, что президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики — ордена Белого Орла.
Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков в республике, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
* Запрещенная в России террористическая организация.