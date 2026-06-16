План Трампа по Ирану поддержали на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что политика нынешней администрации США позволила объединить страны Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Знаете, что они думают о мирном плане президента Трампа? Он им нравится, потому что они считают, что он открывает новую страницу для нового Ближнего Востока", - сказал Вэнс в эфире Fox & Friends.
По его словам, политика нынешней администрации США позволила объединить страны Персидского залива, что может иметь преобразующее значение не только в ближайшие годы, но и для будущих поколений.