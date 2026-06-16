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План Трампа по Ирану поддержали на Ближнем Востоке, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.06.2026
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15:38 16.06.2026
План Трампа по Ирану поддержали на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

Вэнс: план Трампа по Ирану получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что политика нынешней администрации США позволила объединить страны Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Знаете, что они думают о мирном плане президента Трампа? Он им нравится, потому что они считают, что он открывает новую страницу для нового Ближнего Востока", - сказал Вэнс в эфире Fox & Friends.
По его словам, политика нынешней администрации США позволила объединить страны Персидского залива, что может иметь преобразующее значение не только в ближайшие годы, но и для будущих поколений.
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