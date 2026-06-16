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Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать - РИА Новости, 16.06.2026
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16:41 16.06.2026 (обновлено: 17:17 16.06.2026)
Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать

Пашинян заявил, что парламентскую оппозицию надо лишить возможности работать

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что прошедшие в новый парламент Армении оппозиционные силы нужно лишить возможности работать.
  • Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей во время парламентских выборов.
ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Прошедшие в новый парламент Армении оппозиционные силы нужно лишить возможности работать, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня. Оппозиция назвала все подозрения сфабрикованными.
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"Парламентская оппозиция, которая формируется в Национальном собрании 9-го созыва, является политической единицей, сформированной в результате совершенно незаконной деятельности, и законное право Республики Армения — лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности", — сказал Пашинян.
По его словам, для этого нужно принять соответствующие меры.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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В миреАрменияРоберт КочарянСамвел КарапетянНикол ПашинянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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