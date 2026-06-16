Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать

Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян заявил, что прошедшие в новый парламент Армении оппозиционные силы нужно лишить возможности работать.

Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей во время парламентских выборов.

ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Прошедшие в новый парламент Армении оппозиционные силы нужно лишить возможности работать, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня. Оппозиция назвала все подозрения сфабрикованными.

« "Парламентская оппозиция, которая формируется в Национальном собрании 9-го созыва, является политической единицей, сформированной в результате совершенно незаконной деятельности, и законное право Республики Армения — лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности", — сказал Пашинян

По его словам, для этого нужно принять соответствующие меры.

По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.

В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.