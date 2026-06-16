Цифровая копия музея "Оборона Севастополя" поможет воссоздать панораму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", в результате которого была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
- Карельские специалисты создали цифровую копию музея "Оборона Севастополя", включая виртуальную экскурсию по нему.
- Цифровая копия музея позволит воссоздать утраченную панораму.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Цифровая копия музея "Оборона Севастополя", созданная карельскими специалистами, поможет воссоздать панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
"Последствия этого варварского удара по одному из главных символов города-героя Севастополя еще предстоит оценить. Но у этой трагедии есть еще одно - цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя", - написал он в своем Telegram-канале.
Парфенчиков сообщил, что цифровой двойник музея "Оборона Севастополя" создавал петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Карельские специалисты работали над цифровой копией в течение года.
"Первым этапом стало посещение музея и запись экскурсии на видео. Акцент делали на каждом движении экскурсовода. Помимо видеозаписи, использовали метод фотограмметрии - многочисленные снимки экспонатов и окружающей обстановки для построения трехмерных моделей. Старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали", - сообщил глава Карелии.
Он отметил, что сотрудники музея высоко оценили работу карельских специалистов. В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира.
"По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут", - написал Парфенчиков.