Эксперт рассказал, как подготовиться к отдыху в другой стране

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рекомендует изучать эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения перед поездкой на отдых.

Горин советует сделать необходимые прививки за 10–14 дней до поездки и соблюдать правила личной гигиены, пить бутилированную воду и выбирать проверенные места для питания.

Он также рекомендует оформить добровольное медицинское страхование и не отклоняться от проверенных маршрутов, особенно при посещении дикой природы или сложных регионов.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения перед тем, как поехать на отдых, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Парламентской газете". "Перед тем как поехать на отдых, следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения — получить информацию на официальных сайтах посольств, в туристических фирмах или у Роспотребнадзора ", - сказал Горин

Он добавил, что важно также сделать необходимые прививки. По его словам, обычно их проводят за 10-14 дней до поездки, чтобы организм успел выработать иммунитет.

"Следует соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную воду, выбирать проверенные места для питания, использовать средства защиты от насекомых", - отметил Горин.

По его словам, можно оформить добровольное медицинское страхование - при его отсутствии все расходы на лечение и репатриацию придется оплачивать самостоятельно.