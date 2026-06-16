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Эксперт рассказал, как подготовиться к отдыху в другой стране - РИА Новости, 16.06.2026
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Туризм
 
16:07 16.06.2026
Эксперт рассказал, как подготовиться к отдыху в другой стране

Горин: перед поездкой за границу следует сделать прививки и оформить страховку

© Shutterstock/FOTODOM / fokke baarssenПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / fokke baarssen
Пляж. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рекомендует изучать эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения перед поездкой на отдых.
  • Горин советует сделать необходимые прививки за 10–14 дней до поездки и соблюдать правила личной гигиены, пить бутилированную воду и выбирать проверенные места для питания.
  • Он также рекомендует оформить добровольное медицинское страхование и не отклоняться от проверенных маршрутов, особенно при посещении дикой природы или сложных регионов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения перед тем, как поехать на отдых, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
"Перед тем как поехать на отдых, следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения — получить информацию на официальных сайтах посольств, в туристических фирмах или у Роспотребнадзора", - сказал Горин "Парламентской газете".
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Он добавил, что важно также сделать необходимые прививки. По его словам, обычно их проводят за 10-14 дней до поездки, чтобы организм успел выработать иммунитет.
"Следует соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную воду, выбирать проверенные места для питания, использовать средства защиты от насекомых", - отметил Горин.
По его словам, можно оформить добровольное медицинское страхование - при его отсутствии все расходы на лечение и репатриацию придется оплачивать самостоятельно.
"Не стоит отклоняться от проверенных маршрутов, отставать от группы, особенно при посещении дикой природы или сложных регионов", - подчеркнул Горин.
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ТуризмОбществоДмитрий ГоринАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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