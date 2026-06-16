Соцработники ростовских центров помощи детям получат больше дней отпуска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Соцработники, которые трудятся в центрах помощи детям в Ростовской области, получат право на дополнительные дни отпуска, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
Депутаты законодательного собрания области приняли поправки в региональный закон о социальном обслуживании граждан во вторник.
"В соответствии с поправками специалистам по социальной работе, которые трудятся в реабилитационных центрах для несовершеннолетних, будет предоставляться три дополнительных календарных дня к их ежегодному оплачиваемому отпуску", - говорится в материалах заксобрания региона.
По словам Ищенко, в области уделяется пристальное внимание работе социально-реабилитационных центров, в которых временно находятся дети, оказавшиеся без попечения родителей. Общение с педагогами, воспитателями и детьми этих центров выявляет задачи, которые необходимо решать органам власти для оказания помощи ребятам, отметил он.
При этом в сферу внимания депутатов попадают не только дети, но и сотрудники центров. Например, в штат таких центров включены специалисты по социальной работе, которые занимаются профилактикой безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, предупреждением и преодолением семейного неблагополучия или социальной реабилитацией детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"Как правило, такие специалисты вынуждены работать сверхурочно. В этой связи им требуется дополнительное время отдыха, компенсирующее повышенные нагрузки и стрессовые условия труда", - подчеркнул Ищенко. Он уточнил, что рассчитывать на дополнительные дни отпуска смогут специалисты, которые проработали в соответствующей должности более пяти лет. Норма вступит в силу с 1 января 2027 года.