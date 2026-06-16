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Среди россиян стал популярным тренд на медленные путешествия, показал опрос - РИА Новости, 16.06.2026
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Туризм
 
00:33 16.06.2026
Среди россиян стал популярным тренд на медленные путешествия, показал опрос

Опрос Rambler&Co: россияне все чаще выбирают поездки на дачу для отдыха

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтроительство коттеджей в дачном поселке
Строительство коттеджей в дачном поселке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Строительство коттеджей в дачном поселке . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больше четверти россиян, не рассматривающих путешествия в другие страны, выбирают поездки на дачу или в загородные дома.
  • В 2026 году одним из заметных туристических трендов стали "медленные путешествия", предполагающие спокойный и вдумчивый отдых с длительным пребыванием в одном месте.
  • В путешествиях россияне в первую очередь ищут возможность переключиться: 35% предпочитают пешие маршруты и отсутствие суеты, а 28% видят в путешествии способ снизить стресс.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Больше четверти россиян, не рассматривающих путешествия в другие страны, выбирают поездки на дачу или в загородные дома, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.
Согласно исследованию, в 2026 году одним из заметных туристических трендов стали "медленные путешествия", когда люди выбирают не гонку по нескольким городам и достопримечательностям, а более спокойный и вдумчивый формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, природой и вниманием к локальной жизни.
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"Наиболее привлекательным сценарием "медленного туризма" без поездок в другие страны для россиян остается отдых на природе, 26% выбрали вариант с дачей или домом за городом; 15% готовы исследовать собственный город – гулять пешком, ходить в парки и на выставки. По 14% набрали два разных, но по‑своему созвучных сценария: остаться дома и отоспаться или, наоборот, уйти с палаткой в лес или горы, чтобы максимально отключиться от людей и гаджетов", - говорится в исследовании.
При этом для 31% россиян формат "медленных путешествий" всегда связан именно со сменой локации, иначе он неотличим от обычных выходных.
Аналитики выяснили, что в самих путешествиях россияне, в первую очередь, ищут не насыщенную культурную программу, а возможность переключиться: 35% отмечают, что им ближе всего в поездках пешие маршруты, отсутствие суеты и рабочих чатов. Еще 28% воспринимают путешествие как способ снизить стресс и не гнаться за контентом из соцсетей. Для 19% важнее узнавать повседневную жизнь, еще 18% выбирают общение с местными жителями, локальную кухню и погружение в атмосферу.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 4 по 11 июня, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.
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