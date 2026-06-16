Среди россиян стал популярным тренд на медленные путешествия, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Больше четверти россиян, не рассматривающих путешествия в другие страны, выбирают поездки на дачу или в загородные дома.

В 2026 году одним из заметных туристических трендов стали "медленные путешествия", предполагающие спокойный и вдумчивый отдых с длительным пребыванием в одном месте.

В путешествиях россияне в первую очередь ищут возможность переключиться: 35% предпочитают пешие маршруты и отсутствие суеты, а 28% видят в путешествии способ снизить стресс.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Больше четверти россиян, не рассматривающих путешествия в другие страны, выбирают поездки на дачу или в загородные дома, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно исследованию, в 2026 году одним из заметных туристических трендов стали "медленные путешествия", когда люди выбирают не гонку по нескольким городам и достопримечательностям, а более спокойный и вдумчивый формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, природой и вниманием к локальной жизни.

"Наиболее привлекательным сценарием "медленного туризма" без поездок в другие страны для россиян остается отдых на природе, 26% выбрали вариант с дачей или домом за городом; 15% готовы исследовать собственный город – гулять пешком, ходить в парки и на выставки. По 14% набрали два разных, но по‑своему созвучных сценария: остаться дома и отоспаться или, наоборот, уйти с палаткой в лес или горы, чтобы максимально отключиться от людей и гаджетов", - говорится в исследовании.

При этом для 31% россиян формат "медленных путешествий" всегда связан именно со сменой локации, иначе он неотличим от обычных выходных.

Аналитики выяснили, что в самих путешествиях россияне, в первую очередь, ищут не насыщенную культурную программу, а возможность переключиться: 35% отмечают, что им ближе всего в поездках пешие маршруты, отсутствие суеты и рабочих чатов. Еще 28% воспринимают путешествие как способ снизить стресс и не гнаться за контентом из соцсетей. Для 19% важнее узнавать повседневную жизнь, еще 18% выбирают общение с местными жителями, локальную кухню и погружение в атмосферу.