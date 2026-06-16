Американская разведка считает, что Иран может перекрыть Ормуз, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив.
- В США отмечают, что в ходе конфликта с Вашингтоном Тегеран якобы осознал новые возможности по использованию таких методов в будущем
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта (с США - ред.), и, по оценкам американской разведки, это может произойти снова", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведсообщества США.
Отмечается, что в ходе конфликта со Штатами Тегеран якобы осознал новые возможности по использованию таких методов в будущем.
"Теперь мы передали Ирану фактический контроль над проливом – оружие более мощное, чем любая ядерная бомба", - приводит телеканал слова одного из источников.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее. Также Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.