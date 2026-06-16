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Американская разведка считает, что Иран может перекрыть Ормуз, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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21:27 16.06.2026 (обновлено: 21:28 16.06.2026)
Американская разведка считает, что Иран может перекрыть Ормуз, сообщили СМИ

CNN: разведка США считает, что Иран может в любой момент перекрыть Ормуз

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив.
  • В США отмечают, что в ходе конфликта с Вашингтоном Тегеран якобы осознал новые возможности по использованию таких методов в будущем
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта (с США - ред.), и, по оценкам американской разведки, это может произойти снова", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведсообщества США.
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Отмечается, что в ходе конфликта со Штатами Тегеран якобы осознал новые возможности по использованию таких методов в будущем.
"Теперь мы передали Ирану фактический контроль над проливом – оружие более мощное, чем любая ядерная бомба", - приводит телеканал слова одного из источников.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее. Также Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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