Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 16.06.2026
Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты

Доцент Ермилова предостерегла россиян от оплаты покупок с чужой карты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПокупка
Покупка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Покупка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оплата покупки с чужой карты без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество, предупредила эксперт Мария Ермилова.
  • Для избежания риска рекомендуется хранить переписку с разрешением владельца карты на транзакции или оформить дополнительную карту на близкого человека.
МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Оплата покупки с чужой карты без прямого разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«
"Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы", — пояснила эксперт.
Закон не делает исключений даже для семьи. Даже муж и жена, родители и дети обязаны получать разрешение на использование чужой карты. Без этого действие может быть признано незаконным.
Чтобы избежать риска, Ермилова советует хранить переписку с разрешением владельца или, что надёжнее, оформить дополнительную карту на близкого человека. Тогда все операции станут законными.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные
2 мая, 02:17
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаПокупкаДеньгиРоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала