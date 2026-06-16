Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оплата покупки с чужой карты без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество, предупредила эксперт Мария Ермилова.
- Для избежания риска рекомендуется хранить переписку с разрешением владельца карты на транзакции или оформить дополнительную карту на близкого человека.
МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Оплата покупки с чужой карты без прямого разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
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"Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы", — пояснила эксперт.
Закон не делает исключений даже для семьи. Даже муж и жена, родители и дети обязаны получать разрешение на использование чужой карты. Без этого действие может быть признано незаконным.
Чтобы избежать риска, Ермилова советует хранить переписку с разрешением владельца или, что надёжнее, оформить дополнительную карту на близкого человека. Тогда все операции станут законными.
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