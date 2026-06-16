Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты

"Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы", — пояснила эксперт.

Закон не делает исключений даже для семьи. Даже муж и жена, родители и дети обязаны получать разрешение на использование чужой карты. Без этого действие может быть признано незаконным.