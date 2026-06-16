Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение

По словам эксперта, чтобы избежать негативных последствий, нужно использовать нейросети как помощника, а не как исполнителя. Он рекомендовал сначала формулировать собственные решения, не копировать готовые ответы от ИИ и периодически делать "цифровые паузы" - решать задачи без помощи нейросетей. Идеальный сценарий - использовать ИИ как тренажер для развития навыков, заключил Кузьменко.