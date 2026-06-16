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Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение - РИА Новости, 16.06.2026
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13:47 16.06.2026
Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение

Кузьменко: неправильное использование ИИ может отучить мыслить самостоятельно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМеждународная конференция по ИИ
Международная конференция по ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неправильное использование нейросетей может отучить человека мыслить самостоятельно и формировать собственное мнение, заявил Сергей Кузьменко.
  • В зоне риска из-за неправильного использования нейросетей находятся школьники, студенты и офисные сотрудники.
  • Для избежания негативных последствий Кузьменко рекомендовал использовать нейросети как помощника, формулировать собственные решения и периодически делать «цифровые паузы».
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Неправильное использование нейросетей может отучить человека мыслить самостоятельно и формировать собственное мнение, заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат. В зоне риска абсолютно все: школьники, студенты, офисные сотрудники", - сказал Кузьменко "Газете.Ru".
По словам эксперта, чтобы избежать негативных последствий, нужно использовать нейросети как помощника, а не как исполнителя. Он рекомендовал сначала формулировать собственные решения, не копировать готовые ответы от ИИ и периодически делать "цифровые паузы" - решать задачи без помощи нейросетей. Идеальный сценарий - использовать ИИ как тренажер для развития навыков, заключил Кузьменко.
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Ректор РЭШ Антон Суворов: ошибаться и врать ИИ учится у людей
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ТехнологииСергей КузьменкоРоскачествоРоссияОбщество
 
 
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