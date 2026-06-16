СМИ: суд над Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из-за безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из соображений безопасности.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел, включая «дело 4000» о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек».

Против Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия по делам «2000» и «1000».

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн – РИА Новости. Заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированное на вторник, пройдет в сокращенном в формате из соображений безопасности, сообщила израильская газета Заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированное на вторник, пройдет в сокращенном в формате из соображений безопасности, сообщила израильская газета Israel Hayom

"Было решено, что по соображениям политической и национальной безопасности заседание завершится сегодня в 14.45 (совпадает с мск – ред.)", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.

Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".