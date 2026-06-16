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СМИ: суд над Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из-за безопасности - РИА Новости, 16.06.2026
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11:35 16.06.2026
СМИ: суд над Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из-за безопасности

Israel Hayom: суд над Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из-за безопасности

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из соображений безопасности.
  • В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел, включая «дело 4000» о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек».
  • Против Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия по делам «2000» и «1000».
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн – РИА Новости. Заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированное на вторник, пройдет в сокращенном в формате из соображений безопасности, сообщила израильская газета Israel Hayom.
"Было решено, что по соображениям политической и национальной безопасности заседание завершится сегодня в 14.45 (совпадает с мск – ред.)", - говорится в сообщении.
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15 июня, 21:48
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.
Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.
Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Нетаньяху же ранее утверждал, что цель этих обвинений - смещение его с поста главы правительства.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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