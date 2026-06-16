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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 10 марта - РИА Новости, 16.06.2026
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11:20 16.06.2026
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 10 марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 10 марта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть утром во вторник снизились более чем на 1,5%.
  • Стоимость марки Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель, впервые с 10 марта оказавшись ниже этого уровня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1,5% во вторник утром, стоимость марки Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 81,89 доллара за баррель. Показатель впервые с 10 марта находится ниже уровня в 82 доллара за баррель.
Стоимость июльских фьючерсов на WTI падала в то же время на 1,67% - до 79,4 доллара.
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