Цена нефти марки Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 10 марта

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть утром во вторник снизились более чем на 1,5%.

Стоимость марки Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель, впервые с 10 марта оказавшись ниже этого уровня.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1,5% во вторник утром, стоимость марки Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 10.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 81,89 доллара за баррель. Показатель впервые с 10 марта находится ниже уровня в 82 доллара за баррель.