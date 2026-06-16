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НАТО разместит систему ПВО в турецкой Конье - РИА Новости, 16.06.2026
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18:53 16.06.2026
НАТО разместит систему ПВО в турецкой Конье

TRT Haber: НАТО разместит систему ПВО в турецкой Конье

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО разместит систему противовоздушной обороны в турецкой провинции Конья.
  • Развертывание системы направлено на укрепление противовоздушной обороны Турции и повышение возможностей по мониторингу и реагированию на потенциальные угрозы.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. НАТО разместит систему противовоздушной обороны в турецкой провинции Конья в рамках усиления мер по обеспечению безопасности воздушного пространства страны, сообщил телеканал TRT Haber.
"Система будет развернута в Конье в рамках мероприятий НАТО по укреплению противовоздушной обороны Турции", - сообщил телеканал.
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По данным TRT Haber, решение принято на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и в координации с союзниками по альянсу. Ожидается, что развертывание системы повысит возможности по мониторингу и реагированию на потенциальные угрозы.
Подробности о типе комплекса и сроках его развертывания не приводятся.
Ранее министерство национальной обороны Турции сообщало о наращивании мер по защите воздушного пространства страны и проведении консультаций с НАТО в связи с региональной обстановкой.
В марте текущего года в турецкой провинции Малатья был размещен зенитный ракетный комплекс Patriot для поддержки системы противовоздушной и противоракетной обороны страны.
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