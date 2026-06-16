НАТО разместит систему ПВО в турецкой Конье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО разместит систему противовоздушной обороны в турецкой провинции Конья.
- Развертывание системы направлено на укрепление противовоздушной обороны Турции и повышение возможностей по мониторингу и реагированию на потенциальные угрозы.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. НАТО разместит систему противовоздушной обороны в турецкой провинции Конья в рамках усиления мер по обеспечению безопасности воздушного пространства страны, сообщил телеканал TRT Haber.
По данным TRT Haber, решение принято на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и в координации с союзниками по альянсу. Ожидается, что развертывание системы повысит возможности по мониторингу и реагированию на потенциальные угрозы.
Подробности о типе комплекса и сроках его развертывания не приводятся.
Ранее министерство национальной обороны Турции сообщало о наращивании мер по защите воздушного пространства страны и проведении консультаций с НАТО в связи с региональной обстановкой.
В марте текущего года в турецкой провинции Малатья был размещен зенитный ракетный комплекс Patriot для поддержки системы противовоздушной и противоракетной обороны страны.