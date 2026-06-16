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В Подмосковье иномарка сбила десятилетнего мальчика на велосипеде - РИА Новости, 16.06.2026
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21:03 16.06.2026
В Подмосковье иномарка сбила десятилетнего мальчика на велосипеде

МВД: иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городском округе Ногинск на нулевом километре автодороги "М-7 „Волга“ — Электроугли" произошло ДТП с участием автомобиля Kia и десятилетнего мальчика на велосипеде.
  • В результате ДТП мальчика госпитализировали.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Kia наехала на 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде в городском округе Ногинск, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 18.12 на нулевом километре автодороги "М-7 "Волга"-Электроугли" произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде", - говорится в сообщении.
В результате ДТП велосипедист был госпитализирован.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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