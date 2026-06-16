В Подмосковье иномарка сбила десятилетнего мальчика на велосипеде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Ногинск на нулевом километре автодороги "М-7 „Волга“ — Электроугли" произошло ДТП с участием автомобиля Kia и десятилетнего мальчика на велосипеде.
- В результате ДТП мальчика госпитализировали.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Kia наехала на 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде в городском округе Ногинск, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 18.12 на нулевом километре автодороги "М-7 "Волга"-Электроугли" произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде", - говорится в сообщении.
В результате ДТП велосипедист был госпитализирован.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.