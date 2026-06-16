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В Туле возбудили уголовное дело после поджога студентом двух офисов банков - РИА Новости, 16.06.2026
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11:00 16.06.2026
В Туле возбудили уголовное дело после поджога студентом двух офисов банков

МВД: в Туле возбудили уголовное дело после поджога студентом двух офисов банков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле произошел поджог офисов двух банков на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте.
  • Задержан подозреваемый — студент третьего курса одного из тульских вузов, действовавший под давлением телефонных мошенников.
  • В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
ТУЛА, 16 июн – РИА Новости. Уголовное дело после поджога двух офисов банков в Туле возбудили в отношении студента одного из областных вузов, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
В понедельник пресс-служба ведомства сообщала о возгорании офисов двух банков на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте в Туле. Пострадавших нет. Предварительно было установлено, что поджог совершил молодой человек, его задержали. Со слов подозреваемого, он находился под воздействием третьих лиц.
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"В настоящее время по одному из эпизодов следственным подразделением отдела полиции "Советский" УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что задержанный оказался студентом третьего курса одного из тульских вузов. Он действовал под давлением телефонных мошенников, которым сначала перевел больше 700 тысяч рублей для "декларирования денежных средств". Похитив средства, злоумышленники обманом убедили молодого человека совершить преступление.
Уточняется, что по второму факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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