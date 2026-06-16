В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предложения о работе за рубежом остаются популярным предлогом для мошенничества.
- Злоумышленники могут месяцами сопровождать жертву на каждом этапе «оформления», прежде чем попросить деньги.
- Правоохранители разъяснили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр, а финансовые требования подтверждаются выписками из банковских счетов, а не переводами на сторонние криптоплатформы.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предложения о работе за рубежом остаются одним из наиболее популярных предлогов для мошенничества, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления", — говорится в публикации.
В пример киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Вскоре ему написал в мессенджере некто, назвавшийся представителем иностранного работодателя, и предложил вакансию на складе в Германии. Затем к общению подключили еще одного участника схемы, который представился специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.
"Далее мошенники начали пошагово сопровождать процесс: консультировали по сбору документов, рассказывали о процедуре получения визы и убеждали, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность. Для этого потерпевшему предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и внести денежные средства", — уточнили в МВД.
Когда жертва пополнила счет на 270 тысяч рублей, злоумышленники сообщили, что платеж якобы заблокирован и нужно повторить его для разблокировки денег.
Киберполицейские напомнили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов. А финансовые требования должны подтверждаться выписками из банковских счетов, а не переводами денег на сторонние криптоплатформы, добавили они.
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