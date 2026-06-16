В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Предложения о работе за рубежом остаются популярным предлогом для мошенничества.

Злоумышленники могут месяцами сопровождать жертву на каждом этапе «оформления», прежде чем попросить деньги.

Правоохранители разъяснили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр, а финансовые требования подтверждаются выписками из банковских счетов, а не переводами на сторонние криптоплатформы.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предложения о работе за рубежом остаются одним из наиболее популярных предлогов для мошенничества, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления", — говорится в публикации

В пример киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Вскоре ему написал в мессенджере некто, назвавшийся представителем иностранного работодателя, и предложил вакансию на складе в Германии. Затем к общению подключили еще одного участника схемы, который представился специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.

"Далее мошенники начали пошагово сопровождать процесс: консультировали по сбору документов, рассказывали о процедуре получения визы и убеждали, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность. Для этого потерпевшему предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и внести денежные средства", — уточнили в МВД.

Когда жертва пополнила счет на 270 тысяч рублей, злоумышленники сообщили, что платеж якобы заблокирован и нужно повторить его для разблокировки денег.