В ВСУ сообщили, что им не запрещено сбивать дроны над жилыми домами

При этом, как отмечает Мустафаев, в его подразделении действует внутреннее правило. Если цель захвачена над объектами, где проживают гражданские, или над объектами инфраструктуры, экипаж визуально сопровождает до того момента дрон, пока он не выйдет из этой зоны, где обломки могут нанести какие-либо повреждения, и только потом его взрывают.