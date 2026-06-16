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В ВСУ сообщили, что им не запрещено сбивать дроны над жилыми домами - РИА Новости, 16.06.2026
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13:21 16.06.2026
В ВСУ сообщили, что им не запрещено сбивать дроны над жилыми домами

Мустафаев: ВСУ не запрещается сбивать дроны над жилыми домами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев сообщил, что украинским военным не запрещается сбивать дроны над жилыми домами.
  • В подразделении Мустафаева действует внутреннее правило: экипаж визуально сопровождает дрон, пока тот не выйдет из зоны над объектами, где проживают гражданские, или над объектами инфраструктуры, и только потом его взрывают.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев сообщил, что украинским военным не запрещается сбивать дроны над жилыми домами, за падение обломков не наступает никакой ответственности.
"Никаких юридических запретов сбивать (дроны – ред.) над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут", - приводит слова Мустафаева украинское издание "Страна.ua".
При этом, как отмечает Мустафаев, в его подразделении действует внутреннее правило. Если цель захвачена над объектами, где проживают гражданские, или над объектами инфраструктуры, экипаж визуально сопровождает до того момента дрон, пока он не выйдет из этой зоны, где обломки могут нанести какие-либо повреждения, и только потом его взрывают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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