Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Перекрытие движения произошло в 14:37 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались, перекрыли движение в 14.37 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, добавили в инфоцентре.