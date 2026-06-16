Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались, перекрыли движение в 14.37 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, добавили в инфоцентре.