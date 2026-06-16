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В Москве изготовили 34 газорегуляторных пункта в 2025 году - РИА Новости, 16.06.2026
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В Москве изготовили 34 газорегуляторных пункта в 2025 году

В Москве в 2025 году изготовили 34 газорегуляторных пункта для столичной сети

© АО "Мосгаз"Газорегуляторный пункт "Мосгаза"
Газорегуляторный пункт Мосгаза - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© АО "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт "Мосгаза". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы изготовили в 2025 году 34 газорегуляторных пункта (ГРП) для столичной газовой сети.
  • Газорегуляторные пункты произведены на собственных мощностях АО "Мосгаз" по принципу полного цикла — от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готового оборудования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы изготовили в 2025 году 34 газорегуляторных пункта (ГРП) для столичной газовой сети, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства изготовили в прошлом году 34 ГРП для столичной газовой сети. Газорегуляторные пункты были произведены на собственных мощностях АО "Мосгаз", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что они являются ключевым элементом газотранспортной системы - обеспечивают безопасное снижение давления газа, его стабильное поддержание в заданных параметрах и дальнейшее распределение между промышленными предприятиями, социальными объектами и жилыми домами.
"Производство ГРП выстроено по принципу полного цикла - от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готового оборудования. Основной акцент сделан на изготовление шкафных газорегуляторных пунктов, отличающихся компактностью, удобством эксплуатации и высокой надежностью", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что в производственном процессе используются современные технологии: лазерная резка металла, токарная и фрезерная обработка, гибка на специализированных станках.
Применение инновационных решений позволяет создавать газорегуляторные пункты, которые полностью соответствуют современным требованиям.
"На сегодняшний день производственные мощности предприятия полностью обеспечивают потребности газового комплекса Москвы, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, и позволяют поставлять оборудование другим газораспределительным организациям", - подчеркнул заммэра.
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