В Москве изготовили 34 газорегуляторных пункта в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы изготовили в 2025 году 34 газорегуляторных пункта (ГРП) для столичной газовой сети.

Газорегуляторные пункты произведены на собственных мощностях АО "Мосгаз" по принципу полного цикла — от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готового оборудования.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы изготовили в 2025 году 34 газорегуляторных пункта (ГРП) для столичной газовой сети, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства изготовили в прошлом году 34 ГРП для столичной газовой сети. Газорегуляторные пункты были произведены на собственных мощностях АО "Мосгаз", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что они являются ключевым элементом газотранспортной системы - обеспечивают безопасное снижение давления газа, его стабильное поддержание в заданных параметрах и дальнейшее распределение между промышленными предприятиями, социальными объектами и жилыми домами.

"Производство ГРП выстроено по принципу полного цикла - от проектирования и 3D-моделирования до выпуска готового оборудования. Основной акцент сделан на изготовление шкафных газорегуляторных пунктов, отличающихся компактностью, удобством эксплуатации и высокой надежностью", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что в производственном процессе используются современные технологии: лазерная резка металла, токарная и фрезерная обработка, гибка на специализированных станках.

Применение инновационных решений позволяет создавать газорегуляторные пункты, которые полностью соответствуют современным требованиям.