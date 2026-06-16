В Москве заменят деформационные швы на 13 мостовых сооружениях

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 13 мостовых сооружениях в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 13 мостовых сооружениях в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 13 мостовых сооружениях в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене деформационных швов на 13 мостовых сооружениях в Москве.

Работы уже стартовали на Строгинском автодорожном мосту, на мосту через реку Ликова и на эстакаде на пересечении Балаклавского проспекта с Варшавским шоссе.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 13 объектах, в том числе четырех автодорожных мостах, двух эстакадах и семи путепроводах", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что в общей сложности заменят более одной тысячи погонных метров. Работы уже стартовали на трех объектах - Строгинском автодорожном мосту в районе Строгино , на мосту через реку Ликова на Боровском шоссе возле деревни Ликова и на эстакаде на пересечении Балаклавского проспекта с Варшавским шоссе. Швы обновили на эстакаде на Серебрянической набережной.

"Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон.

"На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - пояснил заммэра.