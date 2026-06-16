Власти Москвы рассказали об обучении детей предпринимательству

«

"Мы давно поняли, что бизнесменами не рождаются, ими становятся. Поэтому, конечно, стараемся взаимодействовать уже с детьми со школьной скамьи, рассказывать им о том, что такое конкуренция, как правильно выстраивать бизнес, от чего зависит стоимость того или иного объекта", - рассказал Пуртов.