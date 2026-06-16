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Власти Москвы рассказали об обучении детей предпринимательству - РИА Новости, 16.06.2026
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13:27 16.06.2026
Власти Москвы рассказали об обучении детей предпринимательству

Кирилл Пуртов рассказал об обучении детей предпринимательству в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике
Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кирилл Пуртов, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве школьникам младших и старших классов в рамках спецпроектов рассказывают о конкуренции и о том, как правильно выстраивать бизнес.
  • Для старшеклассников реализуется проект "Культура конкуренции", а для младшеклассников — "Школа юного инвестора".
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Школьникам младших и старших классов в Москве в рамках спецпроектов рассказывают, что такое конкуренция и как правильно выстраивать бизнес, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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"Мы давно поняли, что бизнесменами не рождаются, ими становятся. Поэтому, конечно, стараемся взаимодействовать уже с детьми со школьной скамьи, рассказывать им о том, что такое конкуренция, как правильно выстраивать бизнес, от чего зависит стоимость того или иного объекта", - рассказал Пуртов.
По его словам, последние пять лет в Москве развивается и проводится два проекта - "Культура конкуренции" для учащихся старших классов, где школьники играют в бизнес-игры после теоретических материалов, и "Школа юного инвестора" для младшеклассников.
"С прошлого года совместно с Высшей школой экономики для студентов мы запустили свой курс по закупкам. Студенты узнают, как мы работаем, какие нововведения есть в системе госзакупок, и, изучая наш опыт, предлагают какие-то улучшения. Скоро у нас пройдет защита проектов, и я надеюсь, что-то новое мы получим для развития контрактной системы города непосредственно от студентов", - отметил глава ведомства.
Он подчеркнул, что это поколение на "ты" с цифровой средой, они очень быстро разбираются во всех технологиях и предлагают много идей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКирилл ПуртовВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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