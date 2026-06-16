Власти Москвы рассказали, какая недвижимость популярна на торгах

Краткий пересказ от РИА ИИ Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Москве популярны на городских торгах среди жителей.

Машино-места также пользуются популярностью на торгах.

Бизнес наиболее заинтересован в помещениях площадью от 50 до 200 квадратных метров.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Москве популярны у жителей на городских торгах, бизнес наиболее заинтересован в помещениях площадью от 50 до 200 квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, город продает весь спектр имущества, начиная от земельных участков для коммерческого и индивидуального жилищного строительства, заканчивая другим недвижимым имуществом как для бизнеса, так и для собственного использования.

"У жителей города, естественно, популярны и квартиры, в особенности однокомнатные, двухкомнатные. Всегда больше желающих приобрести квартиру в этом сегменте. В прошлом месяце состоялись торги, где было количество участников больше 30. Также популярны и машино-места", - рассказал Пуртов

Он добавил, что наиболее популярными у бизнеса являются помещения от 50 до 200 квадратных метров.