Власти Москвы рассказали, какая недвижимость популярна на торгах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Москве популярны на городских торгах среди жителей.
- Машино-места также пользуются популярностью на торгах.
- Бизнес наиболее заинтересован в помещениях площадью от 50 до 200 квадратных метров.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Москве популярны у жителей на городских торгах, бизнес наиболее заинтересован в помещениях площадью от 50 до 200 квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, город продает весь спектр имущества, начиная от земельных участков для коммерческого и индивидуального жилищного строительства, заканчивая другим недвижимым имуществом как для бизнеса, так и для собственного использования.
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"У жителей города, естественно, популярны и квартиры, в особенности однокомнатные, двухкомнатные. Всегда больше желающих приобрести квартиру в этом сегменте. В прошлом месяце состоялись торги, где было количество участников больше 30. Также популярны и машино-места", - рассказал Пуртов.
Он добавил, что наиболее популярными у бизнеса являются помещения от 50 до 200 квадратных метров.
"Это самый удобный формат. Когда помещение уже готово, ты просто его брендируешь и можешь уже начать бизнес. Поэтому здесь и конкуренция на торгах достаточно высокая, и такие объекты всегда пользуются спросом", - подчеркнул глава ведомства.
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