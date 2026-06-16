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В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 16.06.2026
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07:40 16.06.2026 (обновлено: 09:21 16.06.2026)
В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки.
  • В Москве и Подмосковье зафиксированы различные объемы осадков, например, в Дмитрове и Мелихово выпало по 35 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 12 миллиметров осадков, в Строгино - 10 миллиметров, Тушино - 14 миллиметров, Бутово - 15 миллиметров при месячной норме 77 миллиметров.
Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Дмитрове и Мелихово - 35 миллиметров, а это 53% месячной нормы, Сергиевом Посаде - 32 миллиметра, Клину и Талдоме - 26 миллиметров, Солнечногорске - 23 миллиметра, Кашире - 20 миллиметров", - подчеркнул он.
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