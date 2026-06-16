В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки.
- В Москве и Подмосковье зафиксированы различные объемы осадков, например, в Дмитрове и Мелихово выпало по 35 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки", - рассказал Тишковец.
"В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Дмитрове и Мелихово - 35 миллиметров, а это 53% месячной нормы, Сергиевом Посаде - 32 миллиметра, Клину и Талдоме - 26 миллиметров, Солнечногорске - 23 миллиметра, Кашире - 20 миллиметров", - подчеркнул он.