Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны отразили атаку трех БПЛА.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Атака трех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Атака трех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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