Эксперт предупредил о мошенничестве через фейковые приложения и сайты аптек

По словам эксперта, звонки под предлогом диспансеризации или "актуализации данных" остаются одной из самых частых схем - жертву просят назвать код из СМС, который используется для входа на "Госуслуги". Также мошенники создают поддельные приложения, которые могут собирать персональные данные и получать доступ к банковским приложениям, добавил эксперт.