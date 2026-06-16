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Эксперт предупредил о мошенничестве через фейковые приложения и сайты аптек - РИА Новости, 16.06.2026
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11:57 16.06.2026
Эксперт предупредил о мошенничестве через фейковые приложения и сайты аптек

Морев: фейковые сайты аптек и клиник являются схемами мошенничества

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фейковые онлайн-аптеки и сайты онлайн-клиник являются самыми распространенными схемами мошенничества в сфере медицины.
  • Летом 2025 года было выявлено 143 фейковых сайта, выдававших себя за онлайн-клиники.
  • Звонки под предлогом диспансеризации или «актуализации данных» остаются одной из самых частых схем мошенничества, также создаются поддельные приложения для сбора персональных данных.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фейковые онлайн-аптеки и сайты онлайн-клиник являются самыми распространенными схемами мошенничества в сфере медицины, заявил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Летом 2025 года было выявлено 143 фейковых сайта, выдававших себя за онлайн-клиники. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с "дешевыми" лекарствами. После ввода данных карты деньги списываются, а заказанные медикаменты не приходят. Часто такие ресурсы продвигаются через рекламу и купленные отзывы", - сказал Морев NEWS.ru.
По словам эксперта, звонки под предлогом диспансеризации или "актуализации данных" остаются одной из самых частых схем - жертву просят назвать код из СМС, который используется для входа на "Госуслуги". Также мошенники создают поддельные приложения, которые могут собирать персональные данные и получать доступ к банковским приложениям, добавил эксперт.
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