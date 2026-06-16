Эксперт предупредил о мошенничестве через фейковые приложения и сайты аптек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фейковые онлайн-аптеки и сайты онлайн-клиник являются самыми распространенными схемами мошенничества в сфере медицины.
- Летом 2025 года было выявлено 143 фейковых сайта, выдававших себя за онлайн-клиники.
- Звонки под предлогом диспансеризации или «актуализации данных» остаются одной из самых частых схем мошенничества, также создаются поддельные приложения для сбора персональных данных.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фейковые онлайн-аптеки и сайты онлайн-клиник являются самыми распространенными схемами мошенничества в сфере медицины, заявил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Летом 2025 года было выявлено 143 фейковых сайта, выдававших себя за онлайн-клиники. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с "дешевыми" лекарствами. После ввода данных карты деньги списываются, а заказанные медикаменты не приходят. Часто такие ресурсы продвигаются через рекламу и купленные отзывы", - сказал Морев NEWS.ru.
По словам эксперта, звонки под предлогом диспансеризации или "актуализации данных" остаются одной из самых частых схем - жертву просят назвать код из СМС, который используется для входа на "Госуслуги". Также мошенники создают поддельные приложения, которые могут собирать персональные данные и получать доступ к банковским приложениям, добавил эксперт.